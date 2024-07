QUALITE DES BAIGNADES EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE - En Saône et Loire, une qualité excellente affichée

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté assure une surveillance sanitaire de la qualité des eaux de baignade dans la région. Tout savoir pour cette saison 2024.

Si les loisirs de l’eau qui favorisent l’activité sportive sont bénéfiques pour la santé, leur pratique doit être réalisée dans de bonnes conditions pour éviter certains risques.

Avec la noyade, les infections liées à une eau de mauvaise qualité par contact cutané ou par ingestion figurent au rang des principaux dangers.

Il est donc recommandé de se baigner dans des zones surveillées, où le contrôle sanitaire affiche des résultats satisfaisants.

L’Agence Régionale de Santé met en œuvre chaque année, pendant la saison estivale, une surveillance sanitaire de la qualité de l’eau de ces sites.

La surveillance sanitaire en cours de saison balnéaire

Ce contrôle réglementaire comporte des analyses microbiologiques de l’eau et des relevés de paramètres physico-chimiques avec un intervalle de temps maximum de 30 jours entre 2 prélèvements. Un premier prélèvement a lieu 10 à 20 jours avant l'ouverture de la baignade.

Les analyses du contrôle sanitaire sont, sur certains sites identifiés comme à risque de prolifération, complétées par des recherches de cyanobactéries. Certaines espèces de ces micro-algues peuvent produire et libérer des toxines à l’origine de risques sanitaires pour les baigneurs, les usagers d’activités nautiques ou les consommateurs des produits de la pêche. Les effets les plus fréquents actuellement connus font suite à des contacts (irritation de la peau, du nez, de la gorge et des yeux) ou suite à une ingestion (maux de ventre, diarrhées, nausées, vomissements).

En cas d’observations ou de résultat analytique susceptible d’occasionner un risque pour la santé des baigneurs, l'ARS demande au gestionnaire de fermer le site de baignade et d’en informer le public. La surveillance sanitaire est renforcée.

Des règles de classement

La qualité des eaux de baignade est évaluée selon les règles de classement de la Directive européenne de 2006/7/CE. Sur la base des résultats des analyses effectuées sur une période de quatre ans, il est attribué à l’eau de baignade une des 4 classes de qualité suivantes :

- Excellente - Bonne

- Suffisante

- Insuffisante

76 % des sites d’excellente qualité

- Qualité excellente : 61 sites

- Qualité bonne : 7 sites

- Qualité suffisante : 3 sites

- Qualité insuffisante : 4 sites

- Pas de classement : 5 sites (nombre insuffisant de prélèvements ou nouvelle baignade)

Ainsi, 80 sites de baignades naturelles ouverts pour la saison estivale 2024 en Bourgogne- Franche-Comté sont classés :

Ce classement est établi sur la base des analyses effectuées sur la période 2020-2023.

Outre ces baignades naturelles, la région comporte également des baignades artificielles. Ce sont des baignades dont l’eau est maintenue captive, c'est-à-dire séparée des eaux de surface ou souterraines par des aménagements. Ces baignades font l’objet d’un suivi plus rapproché avec analyse de paramètres supplémentaires.