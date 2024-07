Opus ‘La Grande Tablée’ : le spectacle humoristique qui fait du bien !

Du rire et des applaudissements à tout rompre !

Si info-chalon ne veut pas tout dévoiler de ce spectacle, sachez que les commentaires positifs des festivaliers en fin de spectacle allaient bon train : « C’était génial ! » ; « Super ! » ; « Hyper bien ! » ; « Trop drôle ! » ; Ils sont tous déjantés ! » ; « Je reviens les voir demain ! » …

Quelques indiscrétions quand même : quand quatre retraités aux personnalités atypiques sont tirés au sort et deviennent chroniqueurs de spectacles (critiques) dans une émission radiophonique alors qu’ils sont néophytes et qu’ils n’y connaissent rien, imaginez tous les débordements qui peuvent en découler et les nombreux hors sujets qui se développent.

Devant une assemblée de + 600 personnes, ces cinq comédiens professionnels au sommet de leur art, déroulent leur spectacle ‘La Grande Tablée’.

En parfaite communion avec le public, ces artistes arrivent à vous entraîner dans leur jeu..

C’est le spectacle à ne pas rater.

A voir et à revoir sans modération

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B