Bourgogne - Franche-Comté - La présidente de Région, Marie-Guite Dufay, rend hommage à Nathalie Leblanc

Communiqué de presse

Nous avons appris vendredi avec beaucoup de douleur la disparition de notre collègue et amie Nathalie Leblanc, au terme d’un combat soudain et brutal contre la maladie.

Conseillère régionale de Bourgogne-Franche-Comté depuis 2015, Nathalie Leblanc était depuis 2021 vice-présidente à la Région en charge de la culture et du patrimoine, une mission dont elle s’était saisie avec le sérieux, la chaleur et la passion qu’elle mettait en toute chose. Des qualités qu’elle avait auparavant mobilisées comme adjointe en charge des politiques d'insertion à Chalon-sur-Saône, aux côtés de Christophe Sirugue, ou comme vice-présidente du conseil général de Saône-et-Loire au handicap, puis à l'insertion.

Profondément humaniste, militante engagée pour les droits de toutes et de tous, Nathalie Leblanc était également enseignante d’histoire-géographie. Dans sa vie professionnelle comme dans ses activités de responsable politique, elle savait porter un discours d’autant plus clair et pédagogue qu’il s’appuyait sur un grand sens de l’écoute.

Pour toutes ces raisons, pour la pertinence de ses analyses, pour sa discrétion, pour sa loyauté sans faille, pour son sens de l’amitié, Nathalie Leblanc était unanimement appréciée. Sa disparition nous cause une douleur et une peine immenses.

J’adresse, en mon nom propre, au nom de ses collègues et amis, au nom de la Région Bourgogne - Franche-Comté, mes plus sincères condoléances à sa fille, Agathe, à son compagnon, Guy, et à l’ensemble de ses proches.

Marie-Guite Dufay Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté