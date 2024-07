De Christophe Sirugue à Sébastien Martin, les hommages après l'annonce du décès de Nathalie Leblanc

Meme si la menace s’accentuait ces jours derniers, l’annonce du décès de Nathalie Leblanc sonne comme une immense injustice et nous ébranle tous. Je perds à cet instant d’abord une amie fidèle. Des bancs de la Fac d’histoire à Dijon aux multiples combats politiques que nous avons menés ensemble, des fous rires aux moments de désolation nous avons beaucoup partagé. Véritable pilier de la vie politique locale elle était une femme engagée avec de vraies valeurs et une exigence éthique remarquable. J’ai pu mesurer sa force de travail, sa connaissance des dossiers quand elle a été mon adjointe à la mairie de Chalon mais aussi dans les mandats qu’elle a exercés ensuite.

La maladie contre laquelle elle se battait depuis des mois aura eu raison de tout cela et ma tristesse est profonde.

A Agathe sa fille, a Guy son compagnon, à René son papa et à toute sa famille et ses proches je présente mes plus sincères condoléances.

Christophe Sirugue

C’est avec tristesse et une profonde émotion que j’ai appris le décés de Nathalie LEBLANC. Nous ne partagions peut-être pas les mêmes idées mais je tiens à saluer une femme d’engagement, une élue respectée et reconnue pour son travail et son sérieux. J’adresse en mon nom et celui des élus du Grand Chalon mais très sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Sébastien Martin

C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris la disparition de Nathalie Leblanc qui était la conseillère départementale de notre canton entre 2008 et 2014. C’était une élue engagée et passionnée. Toujours présente aux manifestations, elle défendait et travaillait nos dossiers avec sérieux et compétence. J’assure sa famille et en particulier sa fille Agathe de mes amicales pensées et de ma profonde sympathie.

Marie Mercier

Depuis la terrible nouvelle d’hier je ne cesse de chercher cette photo avec Nathalie Leblanc. Un souvenir d’une dernière Université Ps à La Rochelle.

Je respectais beaucoup Nathalie pour la force de son engagement et ses convictions. Elle avait un but, améliorer la vie de ses concitoyens par son action, et c’était cela qui comptait.

Elle nous manquera. Je ne peux croire que notre camarade ne sera plus là dans notre prochain bureaux, conseils nationaux…

Je pense fort à ses proches Françoise Verjux Pelletier Helene Gaufichon Christophe Sirugue Francine Chopard à sa famille, et notamment sa fille dont elle était si fière de parler.

Chalon perd une ambassadrice et la Région une vice-présidente.

Merci Nathalie pour ce que tu nous as appris.

Violaine Gillet

J'apprends ce matin la triste disparition de notre collègue et amie Nathalie Leblanc des suites d'une terrible maladie avec laquelle elle s'est battue durant de nombreux mois mais en vain, la maladie a eu raison d'elle.

J'ai d'abord une pensée pour Agathe sa fille et Guy Tales son compagnon et son papa. Je pense aussi à tous ceux qui lui sont chers, ses amis. Toutes mes sincères condoléances.

Nathalie était profondément attachée aux valeurs républicaines et humanistes, elle s'est toujours battue pour les plus faibles d'entre nous. Elle a toujours été au service des autres.

Enseignante d'abord, elle avait à cœur de transmettre puis élue de la République, à Chalon, au conseil départemental de Saône et Loire jusqu'au conseil régional où j'ai siègé le temps d'un mandat à ses côtés.

Nathalie va nous manquer. Je ne réalise vraiment pas qu'elle nous ait quitté... reposes en paix Nathalie.

Nisrine Zaïbi

À notre chère collègue.

Depuis 2015 nous avons partagé ce moment historique de fusion des régions puis de nombreux combats et projets au nom des valeurs que nous portons…

Nathalie, une femme toujours calme, digne, aux convictions et valeurs bien ancrées. Avec un humour toujours bien placé aussi ! Je garde précieusement en mémoire une de ses dernières interventions très inspirantes en Assemblée plénière régionale pour rappeler avec beaucoup d’intelligence tout ce que la culture véhicule comme valeurs humanistes, de tolérance, d’ouverture aux autres et au monde.

Nous sommes très tristes…je pense à sa fille, à son ami, à sa famille, à ses proches.

Océane Godard

C’est avec une immense tristesse que les élu-e-s du groupe Notre Région par cœur au conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté ont appris le décès de Nathalie Leblanc, conseillère régionale socialiste depuis 2015.

Comme en toutes circonstances dans les combats qu’elle a menés, Nathalie aura fait preuve d’une grande dignité face à la maladie qui l’a emportée. Notre collègue et surtout notre amie était une élue aux engagements sincères et empreints avant tout d’une grande volonté de servir.

Dans ses dernières responsabilités régionales de Vice-Présidente en charge de la culture, elle avait su tisser des relations très constructives avec les acteurs culturels, qu’elle défendait avec beaucoup d’engagement, convaincue que la culture pour tous participait de l’émancipation de chacun et était un rempart contre toutes les formes d’exclusions et contre tous les extrémismes.

Nathalie Leblanc a laissé la trace d’une élue locale chalonnaise dévouée et très impliquée pour son territoire, au cours de ses mandats municipaux et départementaux.

Nathalie était avant tout très attachée à son métier d’enseignante, sensible à transmettre les valeurs éducatives et un message d’humanité aux plus jeunes.

Les Elu-e-s du Groupe Notre région par cœur tiennent à témoigner de leur soutien à son compagnon, à sa fille, à sa famille et à ses proches et amis.

Pour les élu-e-s NRPC,

Jérôme Durain

C’est avec une profonde émotion et une immense tristesse que nous avons appris le décès de notre camarade Nathalie LEBLANC.

Adjointe au maire aux côtés de Christophe Sirugue 2008 à 2014 à Chalon Sur Saône, puis Conseillère municipale d'opposition, Conseillère Générale et Vice-Présidente de Conseil Général en charge du Handicap puis de l'Insertion (2008-2015), Conseillère Régionale Bourgogne Franche-Comté (2015) et depuis 2021 Vice-Présidente du Conseil Régional en charge de la Culture et du Patrimoine, Nathalie Leblanc aura toujours eu la volonté de contribuer à la construction d’une société plus juste et humaniste.

Depuis 2002, date de son adhésion au Parti Socialiste, Nathalie Leblanc aura toujours porté haut les valeurs de la Gauche et du Parti Socialiste.

De tous les combats, de toutes les luttes, de toutes les victoires, toujours dans l'écoute et la proximité, Nathalie Leblanc aura toujours eu à cœur de transmettre, notamment à la jeunesse, dans son métier d'enseignante comme dans ses engagements, l'esprit et les idées des Philosophes des Lumières.

La Fédération du Parti Socialiste de Saône-et-Loire tient à présenter ses plus sincères condoléances à son compagnon,sa fille, sa famille et ses proches.





Franck CHARLIER

1er secrétaire de la Fédération

du Parti Socialiste de Saône-et-Loire