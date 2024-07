Notez sur vos agendas le prochain grand rendez-vous des Vieux Pistons Chalonnais

L’association « Les Vieux Pistons Chalonnais » organise le 22 septembre 2024 à Lux chemin de la chapelle en direction de St Loup de Varennes un Rétro-Labour, concourt de labour à l’ancienne réservé aux tracteurs et charrues de collection. Sur un terrain d’environ 10 ha, une quarantaine de concurrents pourront s’affronter et exercer leur talent dans différentes catégories (charrues trainées ou portées à un, deux ou trois socs….) Nous allons avoir aussi des démonstrations de labour avec des chevaux, et pour la première fois dans la région du labour au treuil avec charrue balance (qui peut labourer dans les deux sens) tirée par le tracteur à vapeur Pécard de 1911 du musée de Neuvy Grandchamp, et une petite exposition de matériel araire. Il sera possible de ce restauré sur réservation au 0683067366. Parking, buvette et entrée libre.