Récent sur Chalon-sur-Saône : Bar de nuit la ‘Bodega’ à Chalon-sur-Saône, venez découvrir l’ambiance chaleureuse du Sud Ouest

Le clin d’œil info-chalon.com

Installé récemment à Chalon-sur-Saône, 3 rue du Blé, le bar de nuit la ‘Bodéga’ vous attend pour vous faire partager les ambiances du Sud Ouest.

Sur place en plus d’une ambiance chaleureuse, il vous sera proposé des véritables Tapas espagnole faites maison avec des produits frais de saison.

Quand à la charcuterie, le jambon coupé directement sur les supports en Serrano et Pata Negra Bellota provient directement de la région de Séville.

Enfin, une carte des vins du monde (blancs et rouges en provenance du Pérou, Liban, Arménie, Etats Unis…) vous sera présentée par Manon et son père Hervé , originaires de Toulouse.

Pour vos soirées, venez seul où à plusieurs découvrir les ambiances festives du sud ouest de la France.

Le bar à Vins et Tapas la ‘Bodega’ est ouvert du mercredi au samedi à partir de 18 heures et le dimanche matin pour le marché et jusqu’à 18 heures.

J.P.B