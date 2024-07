Oui pour le yoga à l’école : Anne-Véronique, ex-infirmière et bénévole à L’École des talents à Jambles

Infochalon : Anne-Véronique, qui êtes-vous ?

Anne-Véronique Pelletier : J’ai exercé le beau métier d’infirmière et aujourd’hui, j’ai la chance d’être grand-mère de 6 petits-enfants. J’ai longtemps pratiqué le yoga et je vérifie tous les jours ses multiples bienfaits. Alors, dès ma retraite, je me suis formée au yoga pour enfants. Mon autre passion, ce sont les plantes. À l’École des talents, dont le suis membre du CA, j’interviens bénévolement toute l’année, une fois par quinzaine, pour transmettre mes deux passions aux élèves.

Infochalon : Avez-vous du plaisir à enseigner aux enfants ?

Anne-Véronique : Oh oui ! La chance que j’ai, c’est de pouvoir allier ces deux passions : l’après-midi, nous commençons par le yoga, toujours sous une forme ludique, suivi d’une sortie en pleine nature. J’instaure un pont entre ces deux activités, qui s’y prêtent magnifiquement par la sollicitation de tous les sens. Par exemple, une couleur, le rouge. Nous évoquons ce à quoi elle nous fait penser. Ce peut être une émotion, la colère. Je les initie aux postures de yoga qui apaisent. La respiration est une pratique majeure et, très vite, les enfants arrivent à respirer en conscience. Nous finissons la séance par la dégustation d’une tisane d’une seule plante afin de la découvrir. Ensuite, lors de la balade en nature, je lance la « chasse au trésor » : trouver des plantes de couleur rouge. À toute saison, été comme hiver, il y a toujours des plantes à découvrir.

Infochalon : Pouvez-vous nous raconter un moment qui vous a marquée ?

Anne-Véronique : Difficile, il y en a tellement ! Je peux vous parler des rêves magiques en fin de séance de yoga. Le thème était le jaune, j’avais allumé une bougie au centre du cercle formé pas les enfants. Ils sont allongés sur le ventre et fixent la flamme pendant que je raconte une histoire. Comment décrire cette écoute, leur état apaisé et envoûté à la fois ? En sortie nature, à la découverte des plantes, je me réjouis au contraire de les voir libres et pleins d’énergie ! D’autres moments sont forts, par exemple quand des parents m’ont dit : alors, il paraît que vous avez ramassé des cynorhodons, notre enfant nous a expliqué ce que c’était.

Infochalon : En tant qu’infirmière, quels sont, selon vous, les bienfaits de ces deux activités sur l’enfant ?

Anne-Véronique : Plus qu’un plaisir, c’est presque une « mission » de santé pour moi. En tant qu’infirmière, je pense que les enfants doivent apprendre à bien se connaître. À l’école, le yoga prédispose les enfants à recevoir les apprentissages : il leur donne les outils pour dépasser les émotions paralysantes et être dans l’instant, se recentrer. Certaines émotions détournent l’attention, l’élève n’est plus réceptif en classe. Au yoga par le jeu, on apprend une chose essentielle à l’école : la concentration.

Les sorties découverte des plantes apportent défoulement physique et éveil à la curiosité : les enfants regardent la nature, apprennent à reconnaître certaines plantes. Je leur explique en quoi elles peuvent être utiles. Peu à peu, ils acquièrent un savoir concret, et c’est ainsi qu’on apprend à ne plus dépendre des autres.

Infochalon : Quel sentiment avez-vous après cette première année d’expérience ?

Anne-Véronique : C’était une année magique ! Pour plusieurs raisons. D’abord j’ai constaté combien les enfants adhèrent vite aux activités. L’aspect ludique les enthousiasme et ils retiennent d’autant mieux les savoirs. Un exemple parlant : certains parents me disent que, le soir, leur enfant fait du yoga avec ses frères et sœurs, une petite méditation avant de s’endormir. C’est génial ! Ils ont intégré la pratique à leur vie de tous les jours, ils font des postures en famille ! On a vraiment le sentiment d’avoir semé des graines.

Et puis, équipés de vêtements de pluie, on va dans la nature même l’hiver. Les enfants débordent d’énergie. Au retour, ils sont apaisés et réceptifs à l’activité proposée par la maîtresse. Cette alternance est vraiment positive.

