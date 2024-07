La section du Grand Chalon du Parti Communiste Français tient à s'associer aux hommages rendus à Nathalie Leblanc, figure de la vie politique chalonnaise.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa fille Agathe, à son papa, à son compagnon, notre camarade et ami, Guy, à ses amis et camarades.

Nous tenons à saluer la militante et son engagement citoyen tant à Chalon, qu’en Saône-et-Loire et à la Région.

À l’heure, où tant de citoyennes et de citoyens renoncent à s'impliquer dans la vie associative, syndicale ou politique, il convient d'admirer son parcours.

Que ce soit dans sa carrière d'enseignante au sein du service public, par son engagement dans la vie politique, par ses nombreux mandats d'élue, elle avait fait le choix, pas facile en tant que femme, de servir l'intérêt général.

Que son exemple puisse motiver nos concitoyens et concitoyennes à sortir de la délégation de pouvoir, pour débattre, décider et agir dans ce qui fait la véritable richesse de notre pays, nos organisations associatives, syndicales et politiques.

L'engagement de Nathalie Leblanc constitue sa pierre à l'édifice d'une société où la démocratie, le partage et la solidarité sont des valeurs cardinales.

En ces temps incertains et dangereux, souhaitons que son parcours et son engagement soient source d'inspiration pour de nombreuses femmes afin de nous protéger d'un modèle de société autoritaire, machiste et inégalitaire.

En ces temps incertains et dangereux, nous avons besoin d’une multitude d'autres Nathalie Leblanc pour rallumer les étoiles dans ce ciel si sombre.