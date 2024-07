Les travaux d'été vont bon train dans les collèges de Saône et Loire.

C'est une enveloppe totale de 24 millions d'euros de travaux qui est en cours, aussi et surtout pendant la trêve estivale.

Les travaux de sécurisation des accès des collèges, des systèmes anti-intrusion et de vidéoprotection se poursuivent tout au long de l'été. Pour rappel, c'est une enveloppe de 5,5 millions d'euros pour l'installation des contrôles d'accs et de 4,2 millions d'euros pour les systèmes anti-intrusion et vidéoprotection qui est mobilisée.

Plus concrètement, à Chalon sur Saône, le collège Robert Doisneau connaît actuellement un changement de ses menuiseries et une mise en accessibilité pour 950 000 euros. Le Collège Schuman à Mâcon mobilise 480 000 euros pour la rénovation des sanitaires et les locaux ménage. Le Collège Fleurette à Saint-Gengoux le National poursuit sa restructuration de l'externant dans sa deuxième phase pour 2,8 millions d'euros.

A Lugny, le collège Victor Hugo poursuit l'extension de sa vie scolaire avec une enveloppe de 1,7 million d'euros. A Gueugnon, le collège Jorge Semprun aménage 14 lits d'internat pour 375 000 euros. 50 000 euros sont investis au Collège Centre du Creusot pour la pose de sols souples dans 4 salles de cours. A la Cité Scolaire de Digoin, ce sont 370 000 euros investis pour la réfection de la toiture du bâtiment N.

Une liste de travaux qui se veut bien sûr non exhaustive.

L.G