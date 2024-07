"Depuis hier, il n'y a plus de vice-présidents d'extrême-droite" se félicite Rémy Rebeyrotte

Communiqué :

VICTOIRE : IL N'Y A PLUS DE VICE-PRÉSIDENTS D'EXTRÊME-DROITE AU PARLEMENT FRANCAIS!



Pour la premiere fois depuis longtemps, l'extrême-droite reflue, et cela commence par nos institutions démocratiques où jamais une telle place n'aurait dû lui être offerte, sur le modèle de bien d'autres Parlements en Europe. On n'invite pas la haine et le fascisme à sa table, fusse avec une longue cuillère! Jamais!

Et nous avons su tirer les leçons de 2022 et en finir avec la banalisation institutionnelle du RN et de l'extrème-droite.



Les manœuvres des Le Pen ou Chenu, ni hier, ni aujourd'hui, n'auront servi à rien. Et même si la situation est plus que jamais complexe et instable à l'Assemblée Nationale, même si on sent que le sens des responsabilités devraient encore davantage l'emporter, je ne peux passer sous silence ce revers de l'extrème-droite, la réalité précédente m'ayant si profondément bouleversé, tant, il y a deux ans, la tentation de banaliser le RN soufflait fort dans les sphères politiques et médiatiques.

L'extrème-droite, on se s'en contente jamais. On la combat et on se doit de la combattre partout et toujours. C'est l'Histoire et nos Aînés qui nous l'enseignent.



Rémy Rebeyrotte

ancien Député

Conseiller Régional de Bourgogne-Franche-Comté