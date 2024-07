AVIS DE DECES - Monsieur José PAYET

ÉPERVANS - LA RÉUNION



Viviane, son épouse ;

Antony, Séverine et Laetitia,

ses enfants ;

Marlone, Kate, Emma, Chloé, Ava et Eddy, ses petits-enfants ;

Keyla, son arrière-petite-fille ;

ainsi que les familles PAYET et METROP,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur José PAYET

survenu à l'âge de 70 ans.

Un dernier hommage sera célébré le mardi 23 juillet 2024 à 15h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

José repose au funérarium de Saint-Marcel.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.