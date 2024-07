AVIS DE DECES - Madame Anne-Marie LÉVITE

CHALON-SUR-SAÔNE - GIVRY - ANNECY



Bernard (†) et Jacqueline LÉVITE,

Madeleine (†) et Richard HANNECART,

Catherine et Jean-Marie CHIRON,

sa sœur, belle-sœur et beaux-frères ;

Christophe, Stéphane, Véronique,

François, Arnaud, Louis,

ses neveux-nièces et leurs conjoints ;

ses petits-neveux et nièces ;

et l'ensemble de la famille,

ont la tristesse de vous annoncer le décès subit de

Madame Anne-Marie LÉVITE

dite « Annie »

survenu le 18 juillet 2024

à l'âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 25 juillet 2024 à 10h30 en l'église de Givry.

Ni fleurs ni plaques mais des dons au profit de l'hospitalité de Lourdes seront possibles.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.