ELAN CHALON - On a trouvé notre meneur avec l'arrivée de Jeremiah Hill

L’Elan Chalon est heureux de vous annoncer la signature du meneur américain Jeremiah HILL.



Sorti en 2017 de l’université de Valdona State en NCAA 2, Jeremiah aura disputé l’essentiel de sa carrière en VTB League avec Astana ou Parm avant d’effectuer un 1er passage en France au sein du BCM Gravelines (13 matchs en 2021/2022 : 10,8 points, 3,5 rebonds et 4,1 passes de moyenne).

Après une année 2022/2023 en Liga Endesa espagnole, le natif de Richmond Hill est retourné la saison passée en Russie cumulant 13,5 points, 4 rebonds et 5,5 passes de moyenne en 37 matchs et 30,8 minutes de jeu.



Jeremiah évoluera avec un statut de joueur Cotonou. Meneur d1,88m, il est membre depuis 2023 de l’équipe nationale du Cameroun avec qui il a disputé le dernier TQO en Lettonie en début de mois, échouant en ½ finales face au pays hôte.

Bienvenue à Chalon-sur-Saône Jeremiah !

­

Réaction de Savo VUCEVIC : « Je suis très heureux de la signature de Jeremiah. C’est un joueur très complet, investi en attaque comme en défense. Véritable leader, il peut à tout moment prendre un match à son compte mais je sais qu’il sera également capable de faire jouer notre équipe. »

Ses statistiques !

13,5 points, 4 rebonds, 5,5 passes décisives, 43,5% aux tirs, 14,9 d’évaluation.

­

Son parcours !

2018-2019 : Osceola Magic

2019-2021 : Astana

2021-2022 : Parma

2021-2022 : BCM Gravelines-Dunkerque

2022-2023 : Real Betis

2022-2023 : Basket Girona

2023-2024 : Runa Moscow

­

Effectif 2024.2025 : Jeremiah Hill, Yohan Choupas, Akram Naji, Nemanja Nenadic, Jamel Morris, Zac Cuthbertson, Lionel Gaudoux, Olivier Cortale.