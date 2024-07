La région Bourgogne-Franche Comté, la plus attractive sur les prix de l'immobilier

C’est en partie le résultat de politiques locales visant à revitaliser les centres-villes et à améliorer les infrastructures de transport. Pour autant, les prix de l’immobilier, à l’achat comme à la location, y demeurent encore accessibles comparés à ceux de la majorité des autres régions françaises. Décryptage avec l’Observatoire GH Transaction et Location sur le 1er semestre 2024.

Sur le marché de la transaction, au 1er semestre 2024, la Bourgogne-Franche-Comté s’est démarquée des autres régions en restant quasi-stable en terme d’offres de biens mis en vente : -0.5% par rapport au 1er semestre 2023 alors que la tendance est nettement à la hausse pour l’ensemble du territoire (+7.2%). Parmi les principales villes, si Besançon suit les orientations régionales, Dijon montre en revanche une dynamique forte, avec une offre en hausse de +5.5%. Dans le même temps, le nombre de transactions y est en retrait, en raison de la hausse générale des taux d’intérêt des crédits immobiliers, qui a fortement contraint le financement des projets.

Dans ce contexte, les prix affichés montrent une certaine stabilité à +1.3 % sur la période janvier-juin 2024 et avec une valeur de 1 762 €/m2. La région se place donc en 1ère position des régions les plus accessibles de France pour acheter un appartement ou une maison.

Dijon passe la barre des 3 000 €/m2, bien au-delà de la valeur moyenne des grandes villes de la région.

“La région Bourgogne-Franche-Comté continue de se distinguer par sa qualité de vie et son attractivité immobilière. Bien que les prix restent accessibles, la hausse des taux d’intérêt et la tension sur le marché locatif nécessitent une attention particulière. Les dynamiques locales, notamment à Dijon, montrent des tendances qui méritent d’être surveillées de près pour anticiper les évolutions futures du marché immobilier régional.”, analyse Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

La stabilité relative observée sur le marché de la transaction en région Bourgogne-Franche-Comté entraine malheureusement une tension sur le marché de la location, avec une demande qui se renforce, notamment dans les grandes villes. En effet, l’offre de biens mis en location est en retrait à -6.3% en 1 an quand les loyers/m2 moyens atteignent 10.7 €/m2, à +5.1% sur la même période.

Pour constater encore plus concrètement la tension sur les prix des locations dans la région, il faut par exemple aller à Dijon, où la demande est particulièrement forte dans les quartiers universitaires et proches des zones commerciales : l’offre locative est en retrait de -5.6% pour un loyer mensuel moyen charges comprises de plus de 600 €, pour une surface moyenne d’un peu moins de 40m2.

L’enjeu majeur pour les professionnels de l’immobilier consiste donc à s’adapter aux conditions de marché et à suivre les spécificités locales. Il devient crucial d’apporter une attention encore plus forte à l’évaluation des biens et des valeurs locatives, ainsi qu’à la qualité du conseil dans son ensemble, pour sécuriser vendeurs et acheteurs dans un contexte économique, social et politique particulièrement mouvant. Bonne nouvelle : 9 vendeurs sur 10 ont l’intention de confier la vente de leur bien à un intermédiaire selon la récente étude Yougov pour Guy Hoquet l’Immobilier. Autant d’occasions de confirmer la place centrale des professionnels sur le marché !