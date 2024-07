Le nouveau restaurant scolaire de Demigny prêt pour la rentrée de septembre

Marie-Claire Dilly, maire de Demigny, accompagnée de ses adjoints, a présenté à Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, le nouveau restaurant scolaire. Pas encore inauguré, le nouveau bâtiment est entré en fonction au coeur de l'été. D'une surface de 220 m2, il aura mobilisé un peu plus d'un million d'euros avec un accompagnement financier de l'Etat, de la région Bourgogne-Franche Comté, du Grand Chalon et du département de Saône et Loire.

"L'idée d'une cabane au fond du jardin"

Marie-Claire Dilly avait fixé un cahier des charges au cabinet d'architectes retenu, Ejo Coopérative, installé à Mont Saint-Vincent, un groupement d'architectes et de paysagiste (Lucie Garzon (en tant que paysagiste), Fanny Costecalde, Benjamin Froger et Guillaume Wittmann). "L'idée était celle d'une cabane au fond du jardin" insiste le maire de la commune. Un vrai complexe dédié aux enfants est né au coeur de Demigny, permettant de sécuriser au maximum les enfants, rappelle José De Sousa, le premier-adjoint. En ossature bois, le bâtiment se veut très économe en consommation énergétique, tout en voulant très harmonieux dans son rapport aux bâtiments annexes. Un joli parti pris architectural, qui a particulièrement séduit les élus locaux, le tout avec une maitrise d'ouvrage assurée de main de maître par la SEM Val de Bourgogne. "Une maîtrise indispensable à la réussite du dossier" ont insisté les élus locaux, sur l'importance de l'ingénierie mise au service des projets communaux.

Une chaudière bois vient doter le bâtiment d'un équipement permettant de limiter au maximum la consommation énergétique. Une attention toute particulière a été mise sur l'acoustique du bâtiment, donnant aux usagers un vrai confort, en faisant appel à une technologie développée aux Pays-Bas, à partir de bouteilles plastiques recyclées. "La question du recours aux ressources et à leurs recyclages futur a été aussi un fil conducteur" insiste Fanny Costecalde de l'agence Ejo Coopérative.

Côté cuisine, là aussi, un effort majeur a été porté par la collectivité locale, permettant de renforcer toute l'attention sur la confection "maison" des plats servis aux quelques 130 enfants qui profitent des lieux chaque jour.

Sébastien Martin a profité de la visite, pour rappeler aux élus locaux qui hésitent encore, l'importance de rejoindre la SPL Sud Bourgogne Aménagement, à travers un tel projet.

Laurent Guillaumé