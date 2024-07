«Il est temps que la droite prenne ses responsabilités» clame Sébastien Martin

Après une actualité politique dense, la trêve politique annoncée pendant les Jeux de Paris apparaît comme une mise en suspens des hostilités. La campagne législative intense qui vient de s’écouler fut certes des plus violentes pour la droite. Elle fut aussi et peut être surtout une occasion nécessaire - salvatrice diraient certain - de clarifier les positions comme les ambitions de ses membres. La responsabilité et la volonté de reconstruire une famille qui s’était éloignée de son socle républicain semble renaître. Tant mieux. Allons plus loin.

Car si le pacte législatif est un premier pas, il n’est pas suffisant. Pourquoi confier à d’autres ce que l’on a pensé soi-même ? Attendre sur notre Aventin que la situation s’enlise en rêvant qu’une majorité absolue survienne ne mènera à rien si ce n’est, à renforcer sans aucun doute la colère des Français. Soyons à la manœuvre.







Car oui, la droite républicaine en a la légitimité, l’expérience et les idées. Forte d’une culture de Gouvernement ancrée, nombre de ses élus ont fait leurs preuves sur le terrain et leurs bilans ne sont pas à cacher : sécurité, industrie, chômage, emploi, école, cohésion sociale…dans de petites communes comme dans des métropoles, leurs habitants en sont contents. Après 10 ans de décrochage, il est temps de repasser devant.

Un impératif d’autant plus fort que toute forme d’attentisme ne ferait que préparer un peu plus l’élection de Marine Le Pen en 2027 par des électeurs qui, de nos soutiens fut un temps, demeureront orphelins et frustrés d’une droite absente. Les dernières élections nous l’ont montré : le pays est à droite. Seule une personnalité responsable, d’expérience et de terrain pourra rassembler des majorités autour de son Gouvernement et ainsi, gagner la confiance des Français.

Une confiance qui ne pourra d’ailleurs se retrouver qu’en faisant de l’efficacité le principal pilier. L’Assemblée nationale et le Sénat devront bien sûr être pleinement considérés mais le futur Gouvernement devra jouer son rôle dans l’affirmation d’une des valeurs de droite les plus fortes : redonner du pouvoir d’agir en veillant d’abord à appliquer les règles qui comptent avant d’en adopter de nouvelles. Un impératif pour les Français.

Et pour restaurer l’autorité de l’Etat mais aussi du Maire, du Professeur, du Médecin, du Policier, il n’y a pas besoin de nouvelles lois !

Pour maîtriser l’immigration dans un cadre européen renforcé et par un dialogue exigeant avec nos partenaires, il n’y a pas besoin de nouvelles lois !

Pour plus de pouvoir d’achat en s’appuyant enfin sur un échange responsable avec les partenaires sociaux, il n’y a pas besoin de nouvelles lois !

Pour répondre aux enjeux de santé et de service public, en organisant de vrais contrats de reconquête républicaine associant État et collectivités locales, il n’y a pas besoin de nouvelles lois.

Il est temps que la droite renoue avec son histoire et qu’elle se prépare à gouverner, comme elle a toujours réussi à le faire, grâce à son alliance avec le centre.

Sébastien MARTIN,

Président d’Intercommunalités de France,

Président du Grand Chalon