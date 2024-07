L’évènement 3 Brasseurs, c’est jeudi 1er août

Une Micro IPA, c’est le plaisir de l’IPA, mais en low-alcool.

La ZYTHOR, une promesse de saveurs

Si l’on veut faire attention à sa consommation sans s’affranchir de la générosité du goût, eh bien… vous avez trouvé le bon équilibre !

Et d’équilibre, il en est question en bouche puisque vos papilles vont s’exalter sur des parfums de clémentine, mangue et zeste de citron, libérés par les houblons Loral, Centennial et Citra, le tout sur une base maltée soyeuse et délicate.

Rendez-vous dès le jeudi 1er août pour la déguster…

On vous attend nombreux !

Service en continu 11 h 30-22 h

7 jours sur 7

Bières brassées sur place

Happy Hour tous les jours 16 h-19 h

Réservations : 03 85 45 11 30

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Brasserie Les 3 Brasseurs Chalon-sur-Saône

5 bis, rue René Cassin

71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 03 85 45 11 30

Publi-information Nathalie DUNAND

[email protected]