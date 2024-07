AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Pierre Minh Châu NGUYEN

CHÂTENOY-LE-ROYAL - FRAGNES-LA-LOYÈRE - MULHOUSE (68)



Joëlle Pham Thi Khanh NGUYEN,

son épouse ;

Danièle et Joseph

NGUYEN BARANOFF,

Rosalie et Loïc NGUYEN SAMSON,

Hoang Michaël et

Catalina NGUYEN,

ses enfants ;

Elliot Luan, Gabriel Liem,

Adeline Minh, Constance Xuan,

ses petits-enfants,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Jean-Pierre Minh Châu NGUYEN

Époux, père et grand-père bien aimé, survenu à l'âge de 75 ans.

Ses obsèques auront lieu le jeudi 1er août 2024 à 11 heures en l'église de Châtenoy-le-Royal, suivies de la crémation dans l'intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.