Suite à de nombreuses demandes, la Ville de Chalon procèdera à une campagne d’effarouchage des étourneaux place Claude-Bernard, à partir du lundi 5 août au soir (entre 21h30 et 22h30), et jusqu’au jeudi 8 août au matin (entre 5h30 et 6h30).

La signalétique d’information a déjà été installée sur place.

Différents procédés pourront être utilisés (fusées détonantes et éclairantes, diffusion du cri du geai) afin de faire fuir les oiseaux.