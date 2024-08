AVIS DE DECES - Madame Françoise GAY née ALEXANDRE

SAINT-RÉMY



Georges, son époux ;

Annick, Catherine et Philippe, ses enfants ;

Daniel, son gendre ;

Thibaud, Mathilde, Isaac, Elliot, Adèle, Paul, Pierre et Tom, ses petits-enfants ;

Timéo et Léandre, ses arrière-petits-enfants ;

Michèle, son amie d'enfance,

ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Françoise GAY

née ALEXANDRE

survenu le 31 juillet 2024,

à l'âge de 85 ans.

Les obsèques civiles seront célébrées le mercredi 7 août 2024, à 9h30, en la salle omniculte du Centre Funéraire au 115 avenue Boucicaut de Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.