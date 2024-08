Le Rotary Chalon Saint-Vincent fait un don de 4 000 € à l’association « Le Rêve de Marie Dream »

Le 16 décembre dernier, le chœur Gospel Chalon était l’invité du club service chalonnais, alors présidé par Michèle Tarrit-Lotton, en l’église Saint-Just de Fontaines.

L’épilogue du concert donné à guichets fermés a eu lieu ce jeudi 18 juillet, dans le cadre de la réunion hebdomadaire du Rotary Chalon Saint-Vincent, avec la remise par Michèle Tarrit-Lotton d’un chèque d’un montant de 4 000 € à Sylvie Garopin, trésorière de l’association givrotine « Le Rêve de Marie Dream », en présence d’Éric Sauty, nouveau président en exercice, et de Martine Morel, cheville ouvrière de la manifestation. La somme de 4 000 € représente le don du club, abondé par un doublement de la Fondation Rotary.

Trois missions

Créée en octobre 2017 par Didier et Sylvie Garopin, juste un an après la disparition de leur fille Marie à l’âge de 16 ans, des suites d’un lymphome, l’association « Le Rêve de Marie Dream » s’est donné trois missions. Soutenir la recherche contre les cancers pédiatriques afin de mieux comprendre pour mieux guérir. Améliorer le quotidien des enfants et des jeunes malades. Sensibiliser le maximum de personnes aux cancers pédiatriques, première cause de mortalité des enfants.

Aux enfants malades et hospitalisés

« J’ai toujours souhaité que les bénéfices de nos concerts soient consacrés aux enfants malades et hospitalisés » a confié Martine Morel. Après « Ecoute et Soutien des enfants hospitalisés », c’est donc l’association « Le Rêve de Marie Dream » qui est l’heureuse bénéficiaire de la solidarité des rotariens chalonnais. « Nous avons le soutien de la Ville de Chalon, du Grand Chalon, d’entreprises, d’associations, de particuliers mais nos besoins financiers sont importants », a souligné Sylvie Garopin, après avoir adressé un grand merci au Rotary.

Depuis 2018 « Le Rêve de Marie Dream » offre ainsi des séances de réflexologie, de sophrologie et d’art-thérapie aux enfants hospitalisés à Lyon. « Ces séances sont attendues par les soignants qui les inscrivent dans le schéma directeur de leurs soins. C’est pour nous un budget de 30 000 € » a fait remarquer Sylvie Garopin. Depuis 2019 ces mêmes séances sont proposées aux enfants et adolescents souffrant notamment d’anorexie et de mal-être, soignés à l’hôpital William Morey. Pendant sa maladie, Marie Garopin disait souvent « J’aimerais tant que chaque enfant et que chaque adolescent puisse guérir, car leur désir c’est de grandir et de sourire à l’avenir ». Depuis maintenant près de sept ans ses parents s’efforcent de concrétiser son rêve…

Gabriel-Henri THEULOT