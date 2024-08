Vous débutez vos vacances ? Profitez... au moins 15 jours ensoleillés annoncés en Saône et Loire

Sortez casquettes et crème solaire pour au moins les 15 prochains jours en Saône et Loire ! Les prévisionnistes de Météo France prévoient un temps trés estival dans le département, avec des maximales qui joueront régulièrement avec la barre des 30°c. Si la journée de ce dimanche a été couverte, le ciel devrait vite se dégager et laisser place à un beau ciel bleu. Un joli temps pour celles et ceux qui débutent leurs vacances !