L'inondation du parking de la Roseraie Saint-Nicolas... c'est fini !

Après les travaux visant à sécuriser au maximum l'accès au parking de la Roseraie, longtemps sollicité par des stationnements intempestifs, le Grand Chalon et Suez ont définitivement réglé le problème de stagnation des eaux de pluie lors des orages. Un sujet majeur qui rendait le parking inopérant lors des gros épisodes pluvieux.

Un dossier particulièrement technique avec la problématique de la gestion de la pollution des eaux par les carburants, surtout dans ce secteur hautement stratégique en terme d'eau potable.

Réalisés en septembre 2023, les travaux ont consisté à créer des caniveaux et un nouveau collecteur des eaux pluviales pour drainer les eaux du parking de la Prairie Saint-Nicolas. D’un diamètre de 300 mm et d’une longueur de 300 mètres, ce collecteur permet de récupérer les eaux pluviales du parking

et de les acheminer vers le nouveau bassin de stockage des eaux pluviales situé également sur le site de la Prairie Saint-Nicolas.

Un bassin de rétention visant à sécuriser le puit de captage

a capacité de stockage de 180 m3 permet de capturer une éventuelle pollution, notamment en cas de forte pluie. En effet, une sonde à l’entrée du bassin détecte en permanence la quantité d’hydrocarbures présente ; en cas de détection d’une pollution, une vanne automatique s’actionne à distance et ferme aussitôt le bassin afin d’isoler la matière polluante dans le bassin de rétention.

La mise en place d'un filtre naturel pour le traitement des eaux usées.

Dès qu’il pleut, l’eau de pluie est collectée puis envoyée dans le bassin pour être stockée et traitée. Elle s’écoule à travers un filtre constitué de sables, granulats et roseaux - dite du filtre planté.

Les eaux pluviales traversent ce filtre qui nettoie, traite et purifie les eaux pluviales collectées. Cette

technologie permet de capter les hydrocarbures et les métaux à faible concentration.

Contrairement à d’autres technologies, le filtre planté permet de traiter la pollution diffuse, c’est-à-dire qu’il est capable de traiter une infime trace de pollution. Une fois traitée, l’eau rendue propre rejoint son milieu naturel, sur le site de la Prairie Saint-Nicolas elle rejoint la Saône.

Ces travaux ont été suivis par les équipes SUEZ de l’agence Saône-et-Loire Jura et réalisés par des entreprises spécialisées. Financées par SUEZ dans le cadre des contrats de Délégation de Service Public, et d’un montant global de 270 000 €, la création du bassin de stockage des eaux pluviales et l’installation du filtre planté ont nécessité 4 mois d’intervention.

La question de la gestion des eaux pluviales plus que jamais au coeurs des enjeux du Grand Chalon

Dans le cadre de sa politique d’adaptation au changement climatique, en mars 2024 le Grand Chalon a adopté un nouveau zonage des eaux pluviales pour mieux les valoriser ; les porteurs de projets doivent gérer localement les eaux pluviales par infiltration et ce pour près de 80% des précipitations annuelles. Le Grand Chalon mène des opérations emblématiques dans le domaine de la Gestion Intégrée des eaux pluviales : bassins de rétention de la réserve foncière de SaôneOr, réaménagement du Parking de la Maison des Vins à Chalon, requalification du Parc Freyssinet et réaménagement de la route de Lyon à Saint Rémy, ou encore aménagement des quais de Saône. Le Grand Chalon intervient en appui aux communes et aux porteurs de projets privés ; à noter la désimperméabilisation de cours d’écoles et d‘autres projets dans l’agglomération. Outre les espaces publics, le Grand Chalon accompagne tous les porteurs de projets privés : une centaine de projets d’entreprises sont concernés chaque année. Le site du Pôle Environnement constitue une vitrine pour aider les aménageurs à intégrer cette nouvelle façon de gérer les eaux pluviales sans canalisation.