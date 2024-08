Les plages de Normandie toujours les plus plébiscitées sur les réseaux sociaux

Chaque année, les plages françaises attirent des millions de visiteurs venus profiter de leur sable blanc, de leurs eaux cristallines et de leurs paysages époustouflants. Avec ses 20 000 kilomètres de côtes en métropole et en Outre-Mer, il est vrai que la France ne manque pas de plages ! Parmi toutes ces étendues de sable blanc, il y en a quelques-unes qui se démarquent par leur popularité sur les réseaux sociaux. Une nouvelle étude publiée cet été s’intéresse aux plages les plus populaires en France : mais alors, quelles plages arrivent en tête ?

À la première place, on retrouve Omaha Beach, située en Normandie. Elle cumule un total de 169 895 publications avec le hashtag #omahabeach. Ce nombre très impressionnant s’explique par son histoire : elle est l’une des 5 plages du débarquement de Normandie de 1944, et aussi celle où les Alliés essuyèrent le plus de pertes. Ainsi, les visiteurs publient régulièrement des photos et vidéos de la plage en mémoire de ce qui s’y est passé et de tous ceux qui y ont perdu la vie.

En deuxième place se trouve Utah Beach, également en Normandie, avec 55 020 publications (#utahbeach). C’est une autre plage historique liée au débarquement des Alliés pendant la Seconde Guerre Mondiale. Les musées et les monuments qui s’y trouvent attirent de nombreux touristes qui n’hésitent pas à partager leurs souvenirs sur Instagram.

En troisième position, avec 24 583 publications, se trouve la plage de la Calanque d’En-Vau (#calanquedenvau). Située dans les Calanques de Marseille, elle attire de nombreux curieux été après été. Ses eaux turquoise entourées de falaises impressionnantes en font un endroit à ne surtout pas manquer.

Photo @Omaha Beach - LG - info-chalon.com