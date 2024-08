CONSOMMATION - Savez-vous que vous pouvez signaler les anomalies constatées en magasin ?

Les usagers sont aujourd'hui largement mis à contribution dans le cadre du contrôle des activités commerciales à travers des outils participatifs tels que SignalConso. Déployé au niveau national en 2020 après un an d'expérimentation, cet outil permet en effet de mieux cibler les enquêtes des services de la Répression des fraudes (DGCCRF) en s'appuyant sur les signalements d'anomalies envoyés par les consommateurs.



PASSEZ À L'ACTION

Du défaut d'affichage de prix dans une boutique, à un souci d'hygiène dans un restaurant, en passant par les litiges liés à la rénovation, aux finances, à l'e-commerce ou encore à une agence immobilière réclamant un document interdit pour une location, tous les secteurs d'activité peuvent faire l'objet d'un signalement. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur Signal.conso.gouv.fr ou d'utiliser l'application mobile dédiée (disponible gratuitement sur iOS et GooglePlay). Un formulaire en ligne vous aidera alors à préciser votre souci et à vous diriger vers la page adaptée.

D'après le bilan du ministère de l'Économie, plus de 270 000 signalements ont ainsi été enregistrés en 2023, notamment via l'application mobile, un record depuis la création du dispositif.



DES SERVICES ÉTOFFÉS

Et justement, afin de répondre toujours mieux aux besoins des particuliers, SignalConso a fait peau neuve cet été. Au-delà des signalements, l'application propose en effet de suivre l'actualité conso à travers la publication des résultats des enquêtes de la DGCCRF mais aussi de bon nombre de fiches dispensant des conseils pratiques.

Le site d'alertes sur les produits dangereux Rappel.conso.gouv.fr rejoint en outre l'application SignalConso afin de s'informer en un coup d'œil sur les rappels de produits et de bénéficier d'un service de notification dédié sur les catégories qui vous intéressent (produits infantiles, alimentation, sports, etc.).

Enfin, le suivi des litiges a été renforcé : le professionnel informé d'un signalement doit en effet préciser au consommateur ce qu'il entend faire pour y répondre, tandis que ce dernier est interrogé pour savoir si l'engagement a bien été tenu.



J.P.