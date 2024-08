"Mais vous n'êtes pas tous à Paris ?"

Plus d'une quarantaine de gendarmes a été mobilisée ce mercredi après-midi sur un secteur large allant de Givry, à Buxy jusqu'à Ouroux sur Saône. Des opérations menées sur réquisition du Procureur de la République, dans le cadre de la lutte contre la délinquance estivale. En présence d'Olivier Tainturier, Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon, et du Commandant Thomas Chottin, les contrôles des véhicules ont étonné un certain nombre d'automobilistes, persuadés que tous les effectifs militaires sont mobilisés sur les Jeux Olympiques.

Finalement, c'est tout le contraire qui se passe dans les territoires. Avec l'interdiction formulée aux militaires de poser leurs vacances, le temps des Jeux Olympiques, les effectifs n'ont jamais été aussi bien présents en zone rurale. De quoi rappeler à celles et ceux qui espèrent profiter de la trève olympique pour "alléger" leurs conduites que les gendarmes sont bien présents. Entre les défauts de papier, les conduites sous emprise de stupéfiants, les gendarmes des brigades de Châtenoy le Royal, Givry, Buxy et Sennecey le Grand, renforcés par l'escadron départemental, n'ont pas manqué d'activités ce mercredi.

L.G