A lire : «  Le Templier m’a dit … » de Patricia Darré

Le monde des Templiers est un monde ayant donné de nombreuses publications, de nombreuses perspectives souvent imaginaires, voire des élucubrations de toutes sortes.

Mais en découvrant l’ouvrage réfléchi de Patricia Darré, journaliste et médium, force est de constater que l’auteure a profondément abordé ce sujet loin de tout aspect romantique ou légendaire : une véritable recherche historique et philosophique, pour ne pas dire alchimique.

En allant puiser au fond d’elle-même, suite à un mystérieux message reçu dans un rêve, l’auteure a écrit, non pas un livre historique mais avant tout un moyen fort de nous faire plonger dans ses recherches sur l’Histoire Templière certes, mais aussi et surtout dans le fondement de cet Ordre qui se créa pour défendre la Jérusalem terrestre au nom de Dieu.

Foi, Espérance et Charité furent leur raison de vivre durant plus de 200 ans, avant de se voir banni par l’Eglise de Rome en 1312, qui pourtant basait sa force sur ces trois vertus cardinales. Son Grand Maitre de l’époque, Jacques de Molay, fut brulé dans l’île de la Cité, place des Juifs, actuelle place du Vert Galant le 18 mars 1314, mettant fin à la vie active et visible de l’Ordre des Templiers. Il faudra attendre 2005 pour voir Benoit XVI réhabiliter cet Ordre et reconnaître le bien fondé de ces hommes, « Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon » dont la mission a été de défendre les pèlerins allant en Terre Sainte, mais aussi d’être des défenseurs des pauvres et malheureux dans la stricte observance monastique de la Règle de Saint Benoit.

Tout au long de ce livre très bien écrit par Patricia Darré, le lecteur se plonge dans cette recherche du Don de soi comme pouvait l’avoir les Templiers ou l’ont désormais celles et ceux qui, aujourd’hui continue à faire vivre cet esprit.

Sans découvrir le sens profond vécu par l’auteure, sans aucun doute chargée de mission pour ses recherches, force est de constater que cette Histoire commencée hier, mérite aujourd’hui de revivre surtout dans ce monde ou les valeurs morales et spirituelles sont quelque peu bouleversées pour ne pas dire bafouées. Une lecture qui fait du Bien.

JC Reynaud

« Le Templier m’a dit » de Patricia Darré aux éditions Michel Lafon