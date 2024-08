Une gourde peut contenir 40 000 fois plus de bactéries que la lunette de vos toilettes !

En effet, si les gourdes ne sont pas nettoyées quotidiennement, elles sont une source de diffusion microbienne importante.



JUSQU'À 20 MILLIONS DE BACTÉRIES

Une étude bien connue de la société américaine Water Filter Guru a démontré qu'il pouvait y avoir jusqu'à 20 millions de bactéries dans une gourde. C'est 40 000 fois plus que sur la lunette de nos toilettes ! Cela est dû à la formation d'un biofilm, un amas de micro-organismes, qui tapisse l'intérieur de votre bouteille réutilisable. Et la rincer simplement ne suffit pas à déloger les bactéries ! En effet, une gourde doit être nettoyée scrupuleusement chaque jour, avec du liquide vaisselle, et un goupillon pour bien frotter toutes les parois. Le goulot et le bouchon doivent aussi faire l'objet d'un récurage en bonne et due forme.

Si des liquides (café, thé…) ont séché dans votre bouteille, remplissez-la de produit vaisselle et d'eau chaude et laissez tremper quelques heures. Vous pouvez également utiliser du vinaigre blanc et le laisser agir toute une nuit avant de rincer soigneusement.



M.K