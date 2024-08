CARNET ROSE - Bienvenue à Maddie

Maddie DAUBOURG est née le 31 juillet à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le deuxième enfant après Arthur, 2 ans et demi, de Maryne CANNARD et de Maxime DAUBOURG. La maman est infirmière et le papa est cuisinier. La petite famille réside à Chalon-sur-Saône. Nous adressons nos félicitations aux parents et nos vœux de bonheur au bébé.