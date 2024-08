Départ en colonie de vacances grâce au Lions Club

Comme chaque année, les Lions Club du Chalonnais (Mercurey Côte Chalonnaise, Chalon Saôcouna et Chalon Doyen) organisent des vacances en plein air dont le but est d'initier des enfants de 8 à 12 ans aux arts du cirque.

Trapèze, jonglerie, acrobaties... Après deux semaines, nos apprentis circassiens donneront une vraie représentation grandeur nature avant de rentrer à la maison avec des tas d'histoires à raconter à toute la famille.

En partie financée grâce aux actions philanthropiques des Lions club du Chalonnais, cette colonie de vacances est à destination des enfants issus de familles en difficulté vivant et qui ne partent habituellement pas de la région et même un peu plus car plus de 49 enfants seront envoyés de Chalon-sur-Saône à Moulins (Allier) sur le cente d'accueil des Éclaireurs d'Arcenant du 11 au 24 août, dont 9 de Chalon-sur-Saône, 4 de Mercurey et 4 de Montceau-les-Mines, comme nous l'indique Hugo, accompagnateur depuis 3 ans.

Pour les encadrer, les enfants peuvent compter sur une dizaine d'animateurs, professionnels ou jeunes bénévoles, comme nous l'indique Jacques Richard du Lions Club Chalon Doyen qui fait figure de responsable VPA (Village plein air).

«Il faut les voir au retour, c'est impressionant comme ils seront épanouis», nous explique Mike Reynolds, le vice-président du Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise.

Étaient également présents Corinne Dumaine, la présidente du Lions Club Chalon Saôcouna, Gérard Baudot, le président du Lions Club Chalon Doyen, et Hervé Delaney, notre ex-collègue, désormais à la retraite, également membre du Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise, pour ne citer qu'eux.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati