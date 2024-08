AVIS DE DECES - Monsieur Alfred Victor GEDIN

Allériot

Madame, Marie-Madeleine DAVAUX, sa compagne; Edith et Claude ABELOOS, sa fille et son gendre;

Bruno et Joëlle GEDIN, son fils et sa belle-fille;

Francis GEDIN, son fils;

Nicolas, Maud, Laura, Hugo, ses petits-enfants et arrière- petits-enfants Loan et Jeanne; Ses neveux et nièces ainsi que toute sa famille et amis ont la tristesse de vous faire part du

décès de

Monsieur Alfred Victor GEDIN

survenu le 9 août 2024, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 16 août 2024, à 10 h, en l’église de Allériot.

Pas de plaque.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Pompes Funèbres Guillon Chalon/Saône / St-Gengoux- Le-Nal

Crissey / Sennecey-Le-Grand www.pfguillon.fr - 03 85 48 29 37