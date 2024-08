AVIS DE DECES - Madame Catherine CASTAGNOS

BUXY - LESSARD-EN-BRESSE



Erick TESSA, Carole TESSA,

son fils et sa fille ;

Alexis LOUDOT, Léa ROY,

ses petits-enfants ;

Marie-Christine GIRAUD,

Yvon CASTAGNOS,

Patrick CASTAGNOS,

sa sœur et ses frères ;

ses nièces et neveux ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur et une immense tristesse de vous faire part du décès de notre maman

Madame Catherine CASTAGNOS

épouse TESSA, et plus connu sous le prénom de Cathy

survenu à l'âge de 69 ans.

Elle nous a quittés le 8 août 2024.

Pour un dernier au revoir, la cérémonie aura lieu vendredi 16 août 2024, à 15 heures à la salle des fêtes de Buxy.



Ni fleurs ni plaques. Mais des dons pour le départ de Cathy,

ou des cartes de condoléances bienvenues.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.