Ce dimanche 18 août, c’est la traditionnelle fête du village de Chatenoy en Bresse !

En famille, entre amis,

Venez partager un moment de convivialité et amenez votre repas pour

un pique-nique sur l’herbe.

Manège, rosalies, jeux animés par les associations du village

agrémenteront votre journée !

Four à pain mis à disposition par l'association Histoire et Patrimoine pour la cuisson de vos plats et desserts.

Restauration : frites, saucisses, hot dogs par les Amis de la petanque.

Buvette et vente de gaufres au profit du CCAS de la commune.

(Programme complet ci dessous)