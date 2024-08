Saint Rémy : Ambiance foraine et karaoké pour le clap de fin de "Place à l’été".

Les services de la ville de Saint-Rémy avaient concocté l'édition 2024 de “Place à l'été” sur le thème des JO. Une 4ème édition qui a encore rempli sa mission, celle d’apporter un peu de joie et de distraction aux habitants durant la période estivale.

La soirée de clôture de ce mercredi 14 a été basée sur des jeux gonflables enfants / adultes avec le défi du "mur des champions" et un "karaoké" sous la pergola de la place de la mairie.

Des énormes structures gonflables installées pour le plus grand plaisir des enfants et même des adultes à l’instar du "Puissance 4" géant, du "babi foot" à taille humaine ou encore du "mur des champions" nécessitant une bonne aptitude physique et pour les plus téméraires, un passage par le "maxi croco".

Sous la pergola, le "karaoké" a attiré de nombreux San-Rémois qui ont pu chanter leurs titres préférés. En attendant leur tour de passage, les participants et tous ceux qui n’ont pas osé se présenter micro à la main pouvaient se restaurer ou déguster une boisson, un "Food truck" était là sur place.

En solo, duo ou en groupe, tout le monde s’est beaucoup amusé avec ce "karaoké" animé par Samuel Dorier.

Florence Plissonnier maire de la commune, accompagnée d’élus et de la directrice des services, n’a pas hésité à chanter un air bien connu de Joe Dassin "Les Champs Élysées".

Les membres bénévoles de l’amicale pour le don de sang étaient aussi de la fête en interprétant "Santiano" d’Hugues Aufray.

Angélina a charmé l’auditoire avec "Mon fils ma bataille" de Daniel Balavoine…

Bien d’autres sont passés devant l’écran poursuivant la fête jusque tard dans la soirée.

C.Cléaux