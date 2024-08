Elle se retrouve sur le banc des accusés... en passant à la caisse d'un supermarché du Chalonnais

"Voilà ce qui m'est arrivé mercredi 14 août quand j'ai fait mes courses au supermarché

A ma sortie de caisse un vigile s'avance vers moi et me dit "contrôle des tickets de caisse", il va plus loin je le suis en direction de l'accueil mais il me dit "suivez moi ". Il m'emmène jusqu'au local sécurité où une femme attend. Il m'a pris mon ticket de caisse est parti dans une autre pièce, je suppose le local vidéo.

Je lui ai demandé s'il me prenait pour une voleuse, en réponse un non sec. Aucune explication sur le pourquoi de ce contrôle ni de la part du vigile ni de la femme qui ne s'est même pas présentée, sans doute une responsable de caisse . Une attitude hautaine, méprisante de la part de ces deux personnes, un vigile qui se prends pour un flic. Puis sans autre explication on me dit c'est bon vous pouvez partir et on me souhaite bonne journée !!! Autant vous dire que je n'ai pas répondu !

Je laisse imaginer à vos lecteurs l'humiliation que l'on peut ressentir d'être interpellée dans un magasin bondé en cette veille de 15 août, ce qu'on pu penser les personnes derrière moi en caisse, ceux qui m'ont vu passer. Je connais beaucoup de monde qui fréquente ce magasin, famille, collègues de travail, voisins, membres d'associations, si certains étaient présents ce jour-là je me demande ce qu'ils ont pu penser mais je ne manquerai pas de les informer de comment ce magasin traite ses clients. Il y a également les vendeurs des magasins de la galerie qui m'ont peut être vue, comme la fleuriste dont je suis la cliente depuis de nombreuses années, le coiffeur, la presse, la parapharmacie, on risque de me regarder d'un autre œil quand je viendrai si on me prend pour une voleuse.

Je ne sais pas si ces contrôles sont aléatoires, dans ce cas il faudrait informer les clients par une affiche, ou si j'ai fait quelque chose qui pourrait faire soupçonner que j'ai volé quelque chose, aucune explication . J'ai fait un mail au magasin dès mon retour à la maison, deux jours après je n'ai toujours aucune réponse.

Bien entendu je ne remettrai plus les pieds dans ce magasin, dommage car ils ont des produits de qualité, mais il y a d'autres grandes surfaces où on traite bien ses clients, même très bien en cas de problème. Je ne sais même pas si je retournerai dans la galerie marchande que je fréquentais bien.

Je me pose la question de porter plainte pour diffamation mais la situation n'est peut-être suffisante pour ça. "