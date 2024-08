Sécurité routière, un mois de juillet mitigé

Le mois de juillet présente un tableau contrasté en matière de sécurité routière. Si le nombre de décès sur les routes (278) a baissé de 9 % par rapport à juillet 2023, l'accidentologie globale est en hausse de 8 %. Les usagers de véhicules particuliers semblent avoir été plus prudents, mais les conducteurs de deux-roues motorisés et les cyclistes ont payé un lourd tribut. Cette tendance s'inscrit dans un contexte préoccupant : sur les 12 derniers mois, la mortalité routière a augmenté de 5 %. Les motards, cyclistes et piétons sont particulièrement touchés, tout comme les jeunes adultes et les seniors.