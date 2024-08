Rugby : le CRC lance un appel aux bénévoles

Le bénévolat devient une matière de plus en plus rare au sein des associations. Le Chatenoy Rugby Club a décidé de lancer un appel aux bénévoles afin de lui permettre d’assurer la pérennité de son activité rugbystique.

Tout club sportif se doit d’avoir une structure solide pour permettre aux jeunes enfants et aux joueurs seniors de s’exprimer dans ce sport de valeurs humaines, une véritable école de la vie.

Le Chatenoy Rugby Club a des ambitions sportives régionales et se doit aussi pour cela d’avoir une structure ponctuelle et durable.

Devenir Bénévole

C’est pour cela que cet appel est lancé afin de :

- Recruter des éducateurs pour son école de rugby ouverte aux enfants de 5 à 12 ans. Les personnes qui désirent encadrer les enfants de cette école recevront une formation diplomante auprès de la Ligue de Rugby de Bourgogne, à la charge du club. Reprise de l’Ecole de rugby le samedi 7 septembre 2024. Inscription possible au Forum des associations de Chatenoy le Royal le dimanche 1er septembre 2024, gymnase Alain Colas.

- Former des joueurs ou des amateurs de rugby à l’arbitrage. Une obligation statutaire demandée à tous les clubs : avoir des arbitres en leur sein. Le CRC recherche un ou des arbitres confirmés ou débutants dans un premier temps, tout en se chargeant d’assurer une formation fédérale pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre cette direction.

- Chercher les moyens pour faire vivre le club est une des actions importantes du CRC et de ses deux présidents, Tony Pandrot et Thomas Bouillot. Pour cela le club recherche une personne bénévole sérieuse, connaissant le milieu du rugby, pour aller à la recherche de partenaires et sponsors locaux ou régionaux.

- Assurer le bon fonctionnement du club de l’école de rugby aux équipes seniors, avec des bénévoles qui peuvent tracer le terrain pour les matchs à domicile; aider lors des réceptions d’après-match ou pour diverses activités propres dans chaque club de rugby ( maillots, pharmacie, secrétariat, tenue de la buvette, entretien du matériel, etc …)

- Le CRC recherche un jeune de moins de 25 ans dans le cadre d’un service civique rémunéré par l’Etat d’une durée limitée à maximum 10 mois.

On le voit le club lance donc un appel important. Une occasion pour entrer dans le monde du bénévolat, un acte gratuit au service des autres, mais ô combien riche de rencontres et de moments de partage, surtout dans le milieu du rugby.

A noter reprise des entrainements Seniors ce mardi 20 aout 2024 à 18h30 au stade de rugby de Charréconduit.

JC Reynaud

Pour tous renseignements contacter :

Thomas Bouillot au 06 50 25 95 91

Tony Pandrot au 06 34 13 10 36

Par mail : [email protected]

Adresse du club : 33 rue de Charréconduit, 71880, Chatenoy le Royal