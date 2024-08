Les griffes de nos félidés préférés seraient-elles vecteurs d'affections transmissibles à l'homme ?

C'est en tout cas de cette manière que se transmet la lymphoréticulose bénigne d'inoculation, plus connue sous le nom de « la maladie des griffes du chat ». Info-chalon.com vous en dit plus.

Si on adore passer du temps avec Félix, à le câliner ou à jouer avec lui, on aime beaucoup moins lorsque ce dernier plante ses griffes de fauve dans notre chair. Si la plupart du temps, il ne nous reste qu'une éraflure sans conséquence, il est également possible de développer une infection par ce biais, celle de la maladie des griffes du chat. Explications.



DES PATOUNES TRANSMETTEUSES DE MALADIE

La maladie des griffes du chat est une infection causée par la bactérie Bartonella henselae, que des puces transmettent aux matous en les piquant. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aux États-Unis, 40 % des chats sont porteurs de cette bactérie au cours de leur vie. Ces derniers déposent le germe sur leurs pattes ou ailleurs par le biais de la salive et peuvent alors contaminer l'être humain par griffure (ou parfois par morsure), ainsi que leurs congénères. C'est ce qu'on appelle une zoonose, une pathologie transmissible de l'animal à l'homme. En revanche, la maladie des griffes du chat ne peut être véhiculée d'un humain à l'autre.



SYMPTÔMES ET GUÉRISON

Quelques jours après avoir été griffé ou mordu par votre matou, la plaie est rouge, gonflée et peut même contenir du pus. Si vous avez également constaté l'apparition de ganglions gonflés et douloureux, suivis d'une fièvre d'intensité moyenne, accompagnée de maux de tête et d'une perte d'appétit, il y a fort à parier que vous ayez contracté la maladie des griffes du chat. Néanmoins, pas de panique, les symptômes disparaissent en général spontanément et en quelques semaines. S'ils persistent et que votre état ne s'améliore pas, n'hésitez pas à vous rendre chez votre médecin qui pourra juger bon (ou non) de vous prescrire un analgésique ou un antibiotique.

Dans 5 à 10 % des cas, l'infection peut se prolonger, devenir aiguë et nécessiter une aide médicale, notamment chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli. En fonction de la gravité, le praticien pourra inciser le ganglion pour en extraire le pus ou prescrire un traitement plus ou moins lourd au patient pendant quelques semaines afin d'éviter des complications.

Chez l'animal, la maladie des griffes du chat est aussi généralement bénigne. Cependant, certains félidés peuvent développer une forme grave entraînant une inflammation du cœur et des difficultés à respirer.



GESTES DE PRÉCAUTION

Afin de mettre toutes les chances de votre côté pour éviter l'infection de la maladie des griffes du chat, lavez-vous immédiatement les mains après avoir été en contact avec votre minou. En effet, l'infection se propageant également par voie oculaire, ce geste préventif vous permettra de ne pas être contaminé si vous vous frottez les yeux par exemple.

Si votre petit félin vous a griffé, il est également conseillé de nettoyer et de désinfecter la plaie sans plus attendre. D'abord avec de l'eau et du savon, puis en appliquant un antiseptique.



Enfin, administrez régulièrement un traitement anti-puces à votre chat et, si ce dernier ne fait pas ses besoins à l'extérieur, utilisez des gants pour nettoyer sa litière. En effet, les chats éliminent les parasites dans leurs excréments et peuvent ainsi contaminer l'homme.



Julie Pitaud