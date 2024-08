A l'heure des commémorations de la Libération, un chalonnais s'était engagé à l'âge de 17 ans... avant de pousser jusqu'au Nid d'Aigle d'Hitler

Il y a des parcours de vie qui méritent bien plus que d'autres d'être mis en avant. Celui de Lucien Matron père est sans doute de ceux-là. Tout jeune apprenti mécanicien chez Peugeot, avenue Jean Jaurès, Lucien Matron a 17 ans en 1941, et il est de ces jeunes Français qui veulent entreprendre quelque chose contre l'Occupant, sans trop savoir quoi faire. Un jour pas comme un autre, il participe à un petit acte, qui ouvrira la voie à un parcours de vie au coeur des grandes pages de l'Histoire.

En jettant des pierres dans la vitrine d'un bar de la Place Saint-Vincent, où les soldats Allemands avaient l'habitude de se réunir, Lucien Matron est poussé à l'exil par ses parents. Son père, pêcheur professionnel sur la Saône, l'emmène aussitôt en zone libre, pour rejoindre Mâcon, et se soustraire à tout risque de représailles. Là encore, Lucien Matron ne sait toujours pas vers quoi il embarque.

Il sait que l'Appel à la résistance a été lancé, de l'autre côté de la Manche, et son idée est d'aller rejoindre celles et ceux qui veulent résister. De la caserne à Mâcon, où il va faire sa formation, il rejoint Marseille pour être transféré en Afrique du Nord. Il s'agira pendant ces quelques mois de passer sous les radars d'une France libre placée sous les ordres de Vichy. Son exil le poussera jusqu'au Sénégal au sein du 2e escadron du régiment de chasseurs où il va devenir conducteur de chars.

En 1942, Lucien Matron embarque pour la campagne de Tunisie et l'Histoire qui est en marche ne s'arrêtera plus pour le jeune Chalonnais, tout juste majeur, ayant même bénéficié d'une dérogation pour son engagement volontaire. C'est à Tunis que les prémices de la future 2e Division Blindée de Leclerc s'esquissent. Après avoir rejoint le Maroc, c'est une longue traversée par l'Angleterre qui est menée... avec les préparatifs du débarquement sur les plages normandes.

Un débarquement en Normandie le 31 juillet ...

Si Lucien Matron n'a pas débarqué sur les plages normandes en juin, il participera un mois plus tard à la percée d'Avranches dans le Cotentin en débarquant à Utah Beach. Des combats particulièrement sévères qui resteront gravés à tout jamais dans sa mémoire. Participation à la libération d'Alençon, son escadron sera au coeur des grands rendez-vous de l'Histoire. Depuis le décès de son papa, Lucien Matron a entrepris le grand tri dans les affaires familiales, et il ne compte plus les annotations de son père, publiées ici ou là. Devenu intarissable sur le sujet de la Division Leclerc, à laquelle son père était un maillon central, Lucien Matron fils a entrepris l'exigence de ce devoir de mémoire. Un devoir pour les enfants et petits-enfants. A l'image de son père qui ne savait pas vers quoi il embarquait en 1941, Lucien Matron fils a décortiqué toutes les informations, les photographies de cette histoire familiale, avec l'idée de publier quelque chose. A destination du Grand Public ? "Pas vraiment, c'est plus au sein de la famille" tempère Lucien Matron, 80 ans après les actions de son père.

Blessé à deux reprises, brûlé au phosphore, celui qui termina sa carrière militaire en qualité de maréchal des logis, aura été mis à l'honneur à l'occasion du 60e et surtout 70e anniversaire de la Libération. Décédé à l'âge de 94 ans en 2017, Lucien Matron avait été fait Chevalier de Légion d'Honneur par le Président de la République en 2014. Une distinction qui vient s'ajouter à celle de la Presidential Unit Citation des Etats-Unis.

L'honneur de la Libération de Paris

De par ses témoignages, Lucien a avoué avec le recul une forme d'amertume de s'être plié aux injonctions politiques du moment, laissant l'entrée de Paris à un autre héros de l'Histoire française. Il lui restera en mémoire l'accueil de cette foule parisienne, et le fait d'avoir été le 3e char, avec son Corse, a rentré dans Paris libéré.

Libérant Strasbourg, et plus largement l'Alsace, Il sera allé au bout de l'Histoire de la 2e DB, jusqu'au fameux Nid d'Aigle d'Adolf Hitler. Dans plusieurs témoignages dont ceux diffusés sur France 5, il a livré son récit, rentrant dans ce lieu, chargé d'émotions maximales. Combien de Chalonnais et plus largement de Saône-et-loiriens peuvent se prévaloir d'un tel parcours ?

Démobilisé en 1945, il aurait pu poursuivre son engagement en Indochine, mais considérant que ce n'est pas sa guerre, il reprend le fil de sa vie civile à Chalon sur Saône. Marié, père de 5 enfants, il fera sa carrière au sein d'EDF avant sa retraite bien méritée. Il s'éteint à l'âge de 94 ans en 2017, avec un parcours de vie qui mérite bien plus qu'une simple mise en avant ponctuelle.

Laurent Guillaumé

Dans les affaires de son père, Lucien Matron retrouve cette note manuscrite qui vient solder une existence peu commune