Le Forum des associations de Chatenoy le Royal c’est dimanche 1er septembre 2024

Autour d’un Comité organisateur composé de membres bénévoles issus du monde associatif, qu’il soit sportif ou culturel, se construit tous les ans le Forum des Associations.

Une manifestation devenue pérenne ou toutes associations peuvent se côtoyer, mieux se connaître, surtout faire connaître leurs activités respectives et pour certaines qui le désirent prendre des inscriptions de nouveaux ou d’anciens adhérents, un vrai moment privilégié de la vie associative de Châtenoy-le-Royal

Si l’on se fie au site de la Commune, il est possible de répertorier une bonne quarantaine d’associations actives et ouvertes à tous sur Châtenoy-le-Royal, mais il faut être conscient qu’à peine une trentaine sera présente pour cette édition 2024.

D’autres sont des associations spécifiques liées à la vie scolaire par exemple, ou à des actions sociales et humaines bien précises n’ont pas les mêmes critères associatifs.

Pour ce Forum des Associations 2024, les associations participeront à travers des stands installés dans le gymnase Alain Colas. C’est une belle reconnaissance de cette vie associative et un bel engagement pour celles qui participent.

Des associations présentes qui mettent tout leur coeur pour que ce Forum soit une réussite, car outre l’intérêt de se faire connaître, de prendre des inscriptions, c’est aussi l’occasion de faire passer le message du bénévolat dont beaucoup d’associations ont besoin à cette époque.

Des animations sont prévues tout au long du Forum dont une structure gonflable installée par le Chatenoy Rugby Club ou il sera possible de jouer à la balle ovale mais aussi au ballon rond.

Les membres bénévoles du Comité organisateur qui travaillent toute l’année à la préparation de ce Forum ont mis les petits plats dans les grands puisque outre l’aspect promotionnel de cette manifestation, il est organisé une tombola avec des grilles. Il sera possible de gagner de jolis lots.

Le Forum commencera dimanche 1er septembre 2024 à partir de 10h et jusqu’à 17h. L’entrée est gratuite et une buvette et restauration légère est prévue..

JC Reynaud