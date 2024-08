AVIS DE DECES - Madame Antonietta GALLO

CHAMPFORGEUIL - FARGES-LÈS-CHALON - BOURG-DE-PÉAGE



Antonio et Nicole,

Nicola et Nathalie,

ses enfants ;

Céline, Marie, Anne, Elise, Florian, Laura,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Antonietta GALLO

à l'âge de 96 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 23 août 2024 à 14h30 en l'église de Champforgeuil.

Antonietta repose au centre funéraire, 115 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône. La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent part à sa peine.