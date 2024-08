La triplette Chevaux remporte le challenge ‘René Bion’ (dit Nenette), les barbarians dans le top 3

Succès du concours triplette vétérans organisé par ‘La boule Cheminots’

20 équipes triplettes vétérans se sont présentées jeudi 22 aout pour disputer sur une 1/2 journée, le concours de boules lyonnaises du Challenge René Bion. Un concours triplette vétérans organisé à Chalon-sur-Saône par le Club de « la Boule Cheminots ».

Cette année, des joueurs venus de Côte d’Or (Talant, Beaune) sont venus se mesurer aux meilleurs boulistes du département : Le Creusot, Cluny, Génelard, Préty, Mâcon, Sennecey-le-Grand… et aux diverses équipes des clubs du bassin chalonnais : Cheminots, Boule Saint Jean, les Charreaux, la Boule d’Or Chalonnaise, Crissey et Chatenoy-le-Royal.

Les parties étaient bloquées sur un temps déterminées de 1 heures 30. Elles ont permis au cours de la journée, la promotion de ce sport à la plus grande joie des spectateurs venus très nombreux.

Après trois parties effectuées dans l’après midi par chaque équipe, le classement était divulgué et la soirée se terminait avec la remise des récompenses aux vainqueurs.

Un challenge René Bion qui était d’ailleurs remis aux vainqueurs en l’absence de la famille (excusée) et du Président des cheminots Christian Labille excusé (souffrant) par les organisateurs du concours Jean Pierre Mansot et Bernard Gallay assistés des adhérents et licenciés du club.

Classement :

1er Triplette Patrick Chevaux, Alain Richard (Boule Saint Jean) et Pascal Oudard (Cheminots) 3 parties gagnées à 13 + 39 points

2ème Triplette Alain Montoiret, Jean Marc Fleury et Bernard Boivin (Boule d’Or Chalonnaise) 3 parties gagnées (2 à 13 et une à 12) + 18 points

3ème Barbarians : Jean Claude Singer (Boule d’Or Chalonnaise) Marie Thérèse Bertheau et Jean Philippe Blondet (Boule Saint Jean), 3 parties gagnées (2 à 13 et une à 12) + 17 points (victoires contre OMB Mâcon, les Cheminots Chalon et Percherancier Cluny).

4ème Triplette Cottier Génelard, 2 parties gagnées

5ème Triplette Giubbini Cheminots, 2 parties gagnées

6ème Triplette Chastrusse (Talant), 2 parties gagnées

7ème Pinsonneau Charreaux, 2 parties gagnées

8ème Triplette Veau Chatenoy-Le-Royal, 2 parties gagnées

9ème Triplette Da Silva (Sennecey-le-Grand, 2 parties gagnées

10ème Triplette Gaudillat Charreaux, 2 parties gagnées

E.C