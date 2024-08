TRANSPORT BOURGOGNE-FRANCHE COMTE - Transport scolaire : les élus progressistes réclament des garanties immédiates pour les familles

Alors que la rentrée scolaire approche, les élus progressistes expriment leur profonde inquiétude face aux probables répercussions du nouveau règlement régional sur le transport scolaire. Ce règlement, risque de priver de nombreux élèves de la région d'un service de transport gratuit alors même qu’il s’agit d’un engagement de la région Bourgogne-Franche- Comté, dans le charolais brionnais mais il en est de même dans le Morvan, vers Corbigny notamment.

À deux semaines de la rentrée, nous jugeons qu’il est inacceptable que des familles restent dans l'incertitude quant aux moyens de transport de leurs enfants pour se rendre à l'école. Nous tenons surtout à mettre en relief, la mise en œuvre « brutale » du règlement et nous appelons à une pause immédiate pour permettre une transition plus douce du précédent règlement vers le nouveau.

Les témoignages que nous avons recueillis auprès des parents révèlent une angoisse grandissante. Certains doivent déjà gérer des trajets quotidiens importants faute de transport en commun à disposition. L'éventuelle suppression du transport scolaire gratuit aggraverait considérablement la situation de ces nombreuses familles. Nous souhaitons aussi rappeler la nécessité de garantir un accès équitable à l'éducation pour tous les élèves, sans discrimination fondée sur des décisions administratives précipitées de la majorité régionale, et à l’inverse des messages des Français suite aux dernières élections, si l’Etat doit contribuer à davantage de proximité, les Régions et singulièrement la Bourgogne Franche-Comté, aussi !

Face à cette situation, les élus progressistes demandent une action immédiate de la part de la Présidente de Région. Nous appelons à l'ouverture urgente d'un dialogue incluant toutes les parties concernées pour trouver une solution qui puisse permettre à chaque élève de bénéficier du transport scolaire dès la rentrée. Il est impératif que la Région prenne des mesures concrètes pour assurer la continuité du service public de transport scolaire, dans des conditions favorables, particulièrement en milieu rural.

Ce communiqué vise à alerter sur une situation critique qui pourrait entraîner des conséquences graves pour de nombreuses familles et inciter la majorité régionale à agir de manière plus responsable et équitable.

Denis Thuriot Président du groupe des élus Progressistes