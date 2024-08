L'université d'été du Laboratoire de la République se pose en Saône et Loire pour 3 jours d'échanges

Du jeudi 29 au samedi 31 août 2024, Autun accueillera la première édition de l'Université d’Été du Laboratoire de la République, un cercle de réflexion et d’action dédié au débat et à la promotion des valeurs républicaines.

Pour Jean-Michel Blanquer, Président du Laboratoire de la République : « Ces premières universités d’été sont une occasion unique d’impliquer tous les citoyens dans la réflexion et l’action afin de contribuer à un avenir commun fondé sur les valeurs d’humanisme et d’universalisme républicain ».

Cet événement d’intérêt général, gratuit et ouvert à tous, rassemblera jeunes citoyens, personnalités nationales, associations et acteurs locaux, pour échanger sur les grands défis contemporains et tirer les premiers enseignements politiques et institutionnels de la crise démocratique à laquelle est confrontée la République française.

Lors de cet événement, des ateliers, conférences et tables rondes alimenteront la réflexion collective afin de démontrer que la modernité de l’idée républicaine permet d’affronter les défis nationaux et internationaux, avec notamment la montée des extrêmes et l'instabilité du pouvoir. Il s’agira également de répondre à une société en quête de repères, à promouvoir la paix au Proche-Orient et à œuvrer au maintien de l'indivisibilité de la République face aux fragmentations territoriales croissantes.

Un espace de dialogue ouvert et constructif

L’Université d’été du Laboratoire de la République à Autun mettra l’accent sur les enjeux locaux pour appréhender les réalités des territoires ruraux et encourager un engagement citoyen concret. Les jeunes, porteurs d'idées novatrices, auront une place importante dans ces débats. Les propositions qui découleront de ces trois jours d’échanges feront l’objet de restitutions auprès des acteurs politiques et donneront lieu à des campagnes de sensibilisation.

Personnalités et thématiques au rendez-vous

Les participants pourront discuter avec des personnalités telles que Jean-Michel Blanquer, Rachel Khan, Etienne Klein, Abnousse Shalmani, Manuel Valls ou encore Stéphane Freiss. Seront abordés, lors de cette université d’été du Laboratoire de la République, différents thèmes : l’économie, la laïcité, l’environnement, la question migratoire, la paix au Proche-Orient, les questions de défense ou encore les défis que constitue l’Intelligence artificielle. Un débat autour de la liberté de conscience réunira Raphaël Enthoven et Philippe Val.

Autun, symbole des territoires ruraux oubliés des politiques publiques

Autun a été choisi pour la première édition de l'Université d'été du Laboratoire de la République en raison de son riche patrimoine historique et culturel offrant un cadre idéal à la réflexion. Autun incarne également ces territoires ruraux, souvent négligés, démontrant que d’ambitieux débats peuvent se tenir en dehors des grandes métropoles.

Le Laboratoire de la République est une association d’intérêt général créée en octobre 2021 par Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l’Éducation nationale, dont l’objectif est de promouvoir les valeurs républicaines et de proposer des réponses démocratiques aux grands défis de notre temps. Cercle de réflexion et d'action, le Laboratoire de la République est structuré autour de dix commissions thématiques qui, en relation avec le comité scientifique, produisent analyses et propositions concrètes. A titre d’exemple, Benjamin Morel, Maître de conférences à l’Université Panthéon-Assas, secrétaire général du Laboratoire de la République est responsable de la commission République indivisible.

C’est un espace de décryptage et de production de contenus qui interroge les grands sujets d’actualité et organise des débats sur le thème de la République. Des antennes régionales s’impliquent sur l’ensemble des sujets portés par le Laboratoire et font vivre action et réflexion, plus particulièrement auprès des jeunes, sur les différents territoires.

Le manifeste du Laboratoire de la République : www.lelaboratoiredelarepublique.fr/signer/