La quadrette Roger Gautheron, Alain Balmes, Alain Montoiret et Marie-Thérèse Bertheau remporte le concours quadrette vétérans de boules lyonnaises de la fête patronale de Crissey.

3 équipes triplettes et 5 équipes quadrettes étaient présentes.

Bernard Ravenet, Président du club de Crissey et Thierry Bert, assisté des membres du bureau et des licenciés étaient plus que satisfaits ce samedi 24 août 2024, puisque le concours quadrette vétérans de boules lyonnaises de la fête patronale de Crissey sur invitation affichait complet.

Ce concours de l’amitié a attiré 28 joueurs dont certains joueurs débutants ont pu faire équipe avec des joueurs aguerris.

Les parties bloquées sur un temps de 1 heures 15 ont permis au cours de la journée de promouvoir ce sport dans une grande fraternité, à la plus grande joie des spectateurs venus nombreux.

Après trois parties effectuées par chaque équipe le classement était divulgué et la soirée se terminait par la remise des récompenses aux vainqueurs et le traditionnel verre de l’amitié.

Clin d’œil à la table de marque, Thierry Bert

Au président (à gauche sur la photographie) et ses adjoints à la buvette,

Classement

1er quadrette Roger Gautheron, Alain Balmes, Alain Montoiret et Marie-Thérèse Bertheau, 3 parties gagnées