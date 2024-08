Instants de détente au Chatenoy Rugby Club en avant saison

Les entrainements Seniors ont repris ce mardi 20 aout 2024; le rugby à toucher a maintenu sa forme pendant l’été avant de reprendre la saison le samedi 7 septembre, même jour que la reprise de l’Ecole de rugby.

Mais l’équipe dirigeante du Chatenoy Rugby Club a voulu donner une impulsion amicale et festive en ce début de saison en organisant sur le stade de Charréconduit, un repas « cochon » pour ce samedi 24 aout 2024. Comprenez que le plat principal de cette journée champêtre était de magnifiques jambons à la broche, chouchoutés par Anthony Vassard, chef cuisinier du jour avec comme assistants Yohan Calon et Patrick Blanc.

Coté buvette le barman en chef était Rudy Boitier entouré d’une équipe de choc. Quant à la caisse enregistreuse elle était tenue par l’infatigable Paquerette Calon du haut de ses 1,65 m.

Les deux co-présidents Tony Pandrot et Thomas Bouillot étant quant à eux chargés des relations publiques auprès des participants du jour, composés des amis et supporters du club châtenoyen ainsi que des joueurs disponibles en ce samedi ensoleillé, venteux et devenus orageux sur le coup de 16 h.

Une bonne ambiance comme le veut le club de rugby de Chatenoy le Royal à l’esprit de famille en attendant le premier match amical de préparation le 7 septembre, à l’extérieur, contre le RC Montceau. info-chalon.com reviendra sur cette préparation de saison très prochainement.

JC Reynaud