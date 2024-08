AVIS DE DECES - Madame Yvonne VERNOT née GAUTHERON

FRAGNES-LA-LOYÈRE



Alain, Dominique et Sylvie,

ses fils et sa belle-fille ;

Alexis et Anna,

Julien, ses petits-enfants ;

Ella, son arrière-petite-fille ;

les familles DEVEVRE, BERNARD,

GAUTHERON, MILLET, SAUNIER,

ses neveux et nièces ;

cousins et cousines,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvonne VERNOT

née GAUTHERON

décédée le 22 août 2024,

à l'âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 28 août 2024, à 15 heures, église de Fragnes-la-Loyère.

Fleurs naturelles uniquement. La famille remercie les auxiliaires de vie, ainsi que les infirmières et infirmiers, pour leur gentillesse et dévouement. Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.