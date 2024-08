"Ça va Vincent ? Comment ça se passe de l'autre côté ?"

On est loin du Mur de Berlin... mais les travaux menés à quelques mètres du monument du Bois de Marloux, avaient suscité la consternation du maire de Chalon sur Saône, notamment. Sur les réseaux sociaux, ce dernier était monté au créneau, dénonçant les aménagements. Des travaux privés, menés sur un terrain privé, tout en essayant de respecter au maximum la dimension historique du lieu. Mieux encore, le propriétaire du terrain s'est même engagé à mettre à disposition le site privé, pour permettre le stationnement. Comme quoi, il y a parfois des polémiques qui ne méritent pas plus... Une réflexion globale a d'ailleurs été entreprise, visant à déplacer le monument un peu plus à l'intérieur du bois de Marloux, permettant l'équilibre entre l'Histoire et la vie économique d'une entreprise.

L.G