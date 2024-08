Les Joël’Stars et le CS Bourgoin-Jallieu Handisport ont fait étape à Chalon sur Saône

Permettre à des personnes handicapées d’accéder, via une joëlette, à des paysages et défis qui ne leur sont habituellement pas accessibles, telle est ligne fixée par la section pleine nature de l'Association CSBJ Handisport. Parrainée par Guy Savoy, l'opération de l'année vise à relier Bourgoin-Jallieu à Paris en joëlette pour emmener les aventuriers voir des épreuves des JO Paralympiques et bien sûr voir la Tour Eiffel.

Au total 600km en 6 étapes.... Avant de rejoindre Beaune ce lundi, c'est à Chalon sur Saône que la fine équipe s'est posée. Accueillie par les bénévoles du RTC, et logés au sein de l'internat sportif d'Emiland Gauthey à Chalon sur Saône, en lien avec Régis Toti et Pierre Grosbois, venus accueillir la joyeuse bande, les lasagnes et le tiramisu concoctés par le RTC auront permis de ravitailler comme il se doit les sportifs.

Au total, ce sont 7 aventuriers qui sont au coeur du dispotif avec 33 coureurs effectuant le relai jusqu'à Paris. Au programme, arrivée à Paris le 29 août, croisière sur la Seine le 30 août et le samedi sera réservé aux épreuves d'athlétisme au Stade de France. Vous pouvez suivre le périple sur la page Instragram "Les_Joelstars".

Laurent Guillaumé