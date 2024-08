AVIS DE DECES - Madame Nadine CHIRON née LEUREAUD

CHALON-SUR-SAÔNE



Jacques et Irène LEUREAUD, ses parents ;

Carole et Guillaume AUGUSTE, sa sœur et son beau-frère ;

Camille AUGUSTE, sa nièce ;

Michèle et Georges, sa tante et son oncle ;

ainsi que toute la famille,

ont l'immense douleur de vous faire part du décès de

Madame Nadine CHIRON

née LEUREAUD

survenu le 23 août 2024,

à l'âge de 60 ans.

La cérémonie civile aura lieu vendredi 30 août 2024, à 09h15 en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.